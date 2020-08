US-Präsident Trump geht mit einem Dekret gegen die Videoplattform TikTok vor.

Es tritt in 45 Tagen in Kraft und enthält ein Verbot, mit der chinesischen Inhaberfirma ByteDance Geschäfte zu machen. Trump beschuldigt das Unternehmen, über die Plattform Spionage für die Regierung in Peking zu machen. Mit der Verfügung verstärkt Trump den Druck auf ByteDance, das US-Geschäft von TikTok an eine amerikanische Firma zu verkaufen.



Betroffen ist auch die App WeChat, die der chinesichen Firma Tencent gehört. In dem Dekret zu dieser Firma heißt es, die Daten amerikanischer Bürger könnten an die Kommunistische Partei Chinas weitergeleitet werden, was eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA bedeute.