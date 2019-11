Es ginge nicht darum, dass seine Organisation den älteren Menschen eine Rentenaufstockung nicht gönnen würde, erklärte der Bundesvorsitzender der Jungen Union. Man müsse allerdings darauf achten, dass das Rentensystem finanzierbar bleibe. Daher müsse zwingend an der Bedürftigkeitsprüfung festgehalten werden. "Wir können uns nicht vorstellen, dass diese zusätzliche Leistung sich nicht an der Bedürftigkeit orientiert. Wir wollen, das der Sozialstaat für die Bedürftigen da ist", sagte Kuban.



Kuban lehnt es ab, dass diejenigen mit Vermögensbestände eine Grundrente erhalten. Der Sozialstaat müssen denen zuerst helfen, die gar nichts mehr hätten, so Tilman Kuban. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hätte viele gute Punkte bei den Gesprächen mit der SPD zur Grundrente verhandelt. "Bei den Kernpunkten hätte wir uns ein anderes Ergebnis gewünscht", sagte Kuban.

Das komplette Interview können Sie hier in Kürze lesen.