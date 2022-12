US-Magazin

Der ukrainische Präsident Selenskyj (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Zur Begründung sagte Chefredakteur Edward Felsenthal, "Wolodymyr Selenskyj hat die Welt auf eine Weise elektrisiert, wie wir es seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben". Selenskyjs Entscheidung, nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine und dem Vormarsch der russischen Truppen auf die ukrainische Hauptstadt, in Kiew zu bleiben, bezeichnete das Magazin als "schicksalhaft". Zudem würdigte "Time" Selenskyjs Umgang mit den sozialen Medien, die er für die Stärkung des Zusammenhalts benutzt habe. Zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten zeichnete das Magazin am Mittwoch auch den "Geist der Ukraine" mit dem Titel aus.

"Time" kürt seit knapp einem Jahrhundert jedes Jahr traditionell die "Person of the Year", jene Person, die die Welt in den vorherigen zwölf Monaten am meisten verändert habe. Am 5. Dezember hatte auch die britische Tageszeitung "Financial Times" den ukrainischen Präsidenten zur Person des Jahres ernannt.

Weiterführende Informationen