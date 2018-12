Das amerikanische Nachrichtenmagazin "Time" hat eine Gruppe von Journalisten unter dem Titel "The Guardians" (Die Wächter) zur "Person des Jahres" gekürt.

Sie alle hätten Opfer im Kampf für die Wahrheit gebracht, erklärten die Herausgeber. Gewürdigt werden der ermordete saudische Journalist Jamal Khashoggi, die philippinische Journalistin Maria Ressa, gegen die ermittelt wird, die beiden Reuters-Reporter Wa Lone und Kyaw Soe Oo, die sich derzeit in Myanmar im Gefängnis befinden, sowie die Redaktion der Lokalzeitung Capital Gazette, auf die ein Anschlag verübt worden war.



Es wird in diesem Jahr vier verschiedene Titelbilder geben, auf denen die jeweiligen Preisträger zu sehen sind. Chefredakteur Edward Felsenthal meinte zu der Entscheidung, die Manipulation und der Missbrauch der Wahrheit seien in diesem Jahr Kern vieler wichtiger Ereignisse gewesen.



Im vergangenen Jahr hatte "Time" Vertreterinnen der #MeToo-Bewegung gewürdigt.