Störung weitgehend behoben

Unter der Ägide von US-Unternehmer Elon Musk wurde Twitter zu X. Jetzt kam es zu einer massiven Störung (picture alliance / NurPhoto / Jaap Arriens)

Zehntausende Nutzerinnen und Nutzerin aller Welt berichteten von Problemen; so leerten sich die Timelines, neue Meldungen waren nicht sichtbar. Allein in den USA beschwerten sich 67.000 Nutzer. Inzwischen sind die Probleme in den meisten Ländern wieder behoben. Das Unternehmen äußerte sich bislang nicht zu der Störung. - Seit der Milliardär Elon Musk Twitter im Oktober 2022 kaufte, gibt es immer wieder Störungen bei dem Online-Dienst. Einen so weitreichenden Ausfall wie heute gab es allerdings schon lange nicht mehr.

