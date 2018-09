Durch einen Bandscheibenvorfall musste Timo Boll in diesem Sommer eine längere Pause einlegen, sagte der deutsche Tischtennisspieler in der Sendung "Sport am Sonntag". Kurz vor der Tischtennis-EM in Alicante in Spanien (18.-23.09.2018) sehe er sich dadurch selbst momentan nicht in der Favoritenrolle.

Das Ziel: Tokio 2020

Noch im Frühjahr 2018 schaffte es Boll noch einmal auf Platz 1 der Weltrangliste: "Ein schönes, erhabenes Gefühl", sagte der 37-Jährige, der sich gerne noch einmal für die Olympischen Spiele qualifizieren möchte. Tokio 2020 sei das Ziel, erklärte Boll im Dlf. Da die Qualifikation unter anderem über die European Games laufe, die 2019 im weißrussischen Minsk stattfinden sollen, habe dieser Wettbewerb im Tischtennis einen "sehr hohen Stellenwert".

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.