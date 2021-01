Der US-amerikanische Historiker Timothy Snyder sieht in ausgedünnten Medienlandschaften einen Grund für den Erfolg des Trumpismus.

Das langfristige Problem, das auch für Europa relevant sei, sei das Fehlen lokaler Nachrichten und lokaler Medien, sagte er im Deutschlandfunk. Normale, den Alltag betreffende Fakten würden nicht mehr zusammengetragen. Daher hätten sich große Lügen und Verschwörungstheorien in der US-amerikanischen Gesellschaft breit entfalten können. Lokale Berichterstattung ermögliche Vertrauen in alle Medien, führte der Geschichts-Professor von der Yale Universität aus. Wenn man persönlich keine Berichterstatter mehr kenne, bekomme das Wort Medien etwas Negatives, Entferntes und Abstraktes. Eine der Stärken von Demokratie wie in Deutschland bestehe darin, dass es dort noch regionale Radiosender und regionale Zeitungen gebe. Um gegen die zunehmende Zentralisierung von Medien anzugehen, forderte er, entweder eine direkte Finanzierung wie in Norwegen oder eine Besteuerung der großen Unternehmen in den Sozialen Medien wie Facebook, Twitter und andere.

