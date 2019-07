Der Tiroler Landeshauptmann Platter will vorerst an Pkw-Fahrverboten festhalten.

Es werde auch weiterhin Lkw-Blockabfertigungen geben, sagte Platter der "Augsburger Allgemeinen". Die deutsche Verkehrspolitik habe maßgeblich zur Überlastung der österreichischen Straßen beigetragen. Durch die billige Lkw-Maut in Bayern und Italien koste die Brenner-Route am wenigsten. Viele Lastwagenfahrer nähmen deswegen einen Umweg in Kauf. Das sei eine absurde Situation.



In einer Woche wollen sich Verkehrsminister Scheuer und sein österreichischer Amtskollege Reichardt treffen, um über die Lage zu beraten. Auch Platter will an dem Gespräch teilnehmen.