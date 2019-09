Die deutschen Tischtennis-Herren sind zum achten Mal Team-Europameister.

Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska siegten im Finale der EM in Nantes gegen Portugal mit 3:0. Zunächst brachte Ovtcharov die Deutschen in Führung, bevor dann auch Boll und Franziska ihre Spiele gewannen. Insgesamt haben die deutschen Spieler damit in ihren fünf Vorrunden- und den folgenden K.o.-Rundenspielen kein einziges Match verloren.



Im Wettbewerb der Frauen gewann Rumänien. Die Deutschen waren bereits im Viertelfinale ausgeschieden.