Wolfsburgs Vaclav Cerny (l.) spielt gegen Leipzigs Xaver Schlager. (picture alliance / dpa / Swen Pförtner)

RB Leipzig unterlag Ligakonkurrent VfL Wolfsburg 0:1. Vaclav Cerny erzielte früh im Spiel das entscheidende Tor für die Gastgeber. Leipzig musste über weite Strecken der zweiten Halbzeit in Unterzahl agieren, nachdem Yussuf Poulsen die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Für RB war es die erste Pokalniederlage seit Mai 2021.

Der 1. FC Union Berlin verlor das Bundesligaduell beim VfB Stuttgart mit 0:1. Deniz Undav erzielte kurz vor der Halbzeitpause den einzigen Treffer der Partie. Unions Trainer Urs Fischer sah nach dem Schlusspfiff die Rote Karte. Die Stuttgarter hatten es in der Vorsaison bis ins Halbfinale des DFB-Pokals geschafft.

Der Regionalligist FC 08 Homburg zog erstmals seit 28 Jahren wieder ins Pokal-Achtelfinale ein. Nach dem Überraschungssieg in der ersten Runde gegen Bundesligist Darmstadt 98 gewannen die Saarländer gegen Zweitligist Greuther Fürth mit 2:1. Fabian Eisele und Phil Harres trafen für den Außenseiter, Fürth gelang nur der zwischenzeitliche Ausgleich durch Branimir Hrgota.

Im Zweitligaduell zwischen dem Tabellenführer FC St. Pauli und dem FC Schalke 04 setzten sich die Hamburger mit 2:1 nach Verlängerung durch. Im Millerntorstadion brachte Marcin Kaminski die Gäste zunächst in Führung. Nach der Halbzeitpause glich Marcel Hartel per Handelfmeter aus. In der Verlängerung gelang Johannes Eggestein der Siegtreffer für die Hamburger.