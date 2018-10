Patienten mit Demenz werden hierzulande häufig falsch oder gar nicht behandelt.

Wie aus dem Innovationsreport der Techniker Krankenkasse (TK) hervorgeht, erhalten Menschen mit Alzheimer-Demenz in Deutschland vorrangig Beruhigungsmittel. Die Kasse spricht von einer "flächendeckenden Fehlversorgung". Insgesamt erhalten demnach nur 14 Prozent der an Demenz erkrankten TK-Versicherten ausschließlich einen Arzneistoff zur Behandlung dieser Krankheit - ein sogenanntes Antidementivum. Neun Prozent werden zusätzlich mit einem Beruhigungsmittel behandelt, wie aus der Untersuchung von Experten der Universität Bremen hervorgeht. Jeder vierte Patient (26 Prozent) mit der Diagnose Demenz erhält ausschließlich Beruhigungsmittel.



"Diese gravierende Fehlversorgung mit Beruhigungsmitteln und die gleichzeitige Unterversorgung mit Antidementiva lässt sich nicht mit den medizinischen Leitlinien erklären", erklärte der Bremer Gesundheitswissenschaftler Gerd Glaeske. Stattdessen liege hier "der Verdacht nahe, dass demente Menschen einfach ruhiggestellt werden, statt sie richtig zu behandeln". TK-Chef Jens Baas forderte, die Versorgung von Menschen mit Demenz dringend zu verbessern. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz nannte die Erkenntnisse "erschreckend". Noch schlimmer seien die Zustände in Pflegeheimen. "Laut Studien sind dort mehr als 200.000 Demenzkranke von Ruhigstellungen betroffen", erklärte Vorstand Eugen Brysch. Zudem fehle Ärzten und Pflegekräften "ein Schuldbewusstsein". "Demenzkranke haben ein Recht darauf, ihrer Diagnose entsprechende Medikamente zu erhalten und nicht nur ruhigstellende Mittel", erklärte Brysch.



In Deutschland gelten heute etwa 1,7 Millionen Menschen als demenzkrank. Ungefähr zwei Drittel davon haben Alzheimer, die häufigste Form der Demenz. Die Erkrankung des Gehirns führt unter anderem zum Verlust von geistigen Funktionen wie Sprache, Urteilsfähigkeit und Orientierung.