Proteste in Teheran am 28. September 2022 (Imago/ZUMA Wire/Social Media)

Die 59-jährige Faeseh Haschemi sei wegen Propaganda gegen die Regierung und wegen Aufrufs zur Störung der öffentlichen Ruhe inhaftiert worden, teilte ein Justizsprecher in Teheran mit. Das bleibe sie bis zu ihrem Gerichtstermin. Haschemi hatte Frauen zur Teilnahme an den Protesten motiviert. Sie gehört seit Jahren zu den Kritikern des islamistischen Staatssystems. Ihr Vater war in den 90er Jahren Präsident. 2017 ist er gestorben.

Unterdessen verschärfte das Regime nach Angaben von Aktivisten sein hartes Vorgehen gegen Protestierende. Die Polizei habe Schüsse in Sanandadsch, der Hauptstadt der Provinz Kurdistan, abgegeben, teilte unter anderem die Organisation Hengaw mit. Sie veröffentlichte Videomaterial. Darauf sind auch Demonstranten zu sehen, die sich den Einsatzkräften in den Weg stellten und Steine auf diese warfen. Tränengas kam demnach zum Einsatz. Innenminister Wahidi räumte schwere Unruhen in der Region ein, machte aber eine bewaffnete Separatistenbewegung dafür verantwortlich.

