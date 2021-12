Von links: Dylan Taylor, Lane Bess, Cameron Bess, Laura Shepard Churchley, Michael Strahan und Evan Dick. (dpa / AP / Blue Origin)

Laura Shepard Churchley und fünf weitere Insassen hoben mit einer Rakete des privaten Weltraumunternehmens Blue Origin im US-Bundesstaat Texas ab. Bereits elf Minuten später waren die Reisenden wieder zurück auf der Erde, dazwischen erlebten sie eine kurze Zeit in der Schwerelosigkeit.

Alan Shepard war 1961 als erster US-Astronaut im Weltall

Es war bereits der dritte Flug des Unternehmens von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Dieser nimmt gern symbolträchtige Ehrengäste wie Shepard Churchley mit an Bord. Ihr Vater war am 5. Mai 1961 als erster US-Astronaut in den Weltraum geflogen - 23 Tage, nachdem die damalige Sowjetunion mit Juri Gagarin den ersten Menschen ins All gebracht hatte. Shepard, der 1998 starb, war außerdem der fünfte Mensch auf dem Mond. Ihm zu Ehren heißt die Blue-Origin-Rakete "New Shepard".

Auch Michael Strahan mit an Bord

Als weiterer Ehrengast reiste am Samstag auch der bekannte US-Fernsehjournalist Michael Strahan mit ins All, der bei ABC die Sendung "Good Morning America" mitmoderiert. Außerdem gab es vier zahlende Gäste; damit war die Raumkapsel bei einem Flug erstmals voll besetzt. Wieviel Geld die Mitreisenden für das Abenteuer bezahlten, ist nicht bekannt.

Blue Origin bringt die Passagiere zur in 100 Kilometern Höhe gelegenen Kármán-Linie, die laut internationaler Definition die Grenze zum Weltraum markiert. Da es nicht weiter hinaus geht, dauert der Flug jeweils nur weniger als eine Viertelstunde.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.