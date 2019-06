Im Fall des erschossenen Regierungspräsidenten Walter Lübcke haben Spezialeinheiten der hessischen Polizei in Kassel einen 45-jährigen Mann festgenommen. Über die Hintergründe von Lübckes Tod ist viel spekuliert worden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Detaillierte Informationen zur Festnahme und zum Stand der Ermittlungen wollen Staatsanwaltschaft und LKA in der kommenden Woche bekanntgeben. Knapp 200 Hinweisen sind die Ermittler der "Soko Liemecke" inzwischen nachgegangen.

Was ist über Lübckes Tod bekannt?

Der Kasseler Regierungspräsident war in der Nacht zum 2. Juni gegen 0:30 Uhr auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha bei Kassel mit einer Schussverletzung am Kopf entdeckt worden. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Der Schuss sei von einer Kurzwaffe, also einer Pistole oder einem Revolver, aus nächster Nähe abgefeuert worden, teilte die Polizei bereits in der ersten Pressekonferenz am 3. Juni mit. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ergaben sich keine Hinweise auf einen Suizid.

Morddrohungen gegen Lübcke

Walter Lübcke hatte sich 2015 für eine humane Flüchtlingspolitik ausgesprochen und mit seinen Aussagen auch für Kritik gesorgt. Als Reaktion auf Anfeindungen von Kritikern der Asylpolitik der Bundesregierung sagte er bei einer Bürgerversammlung, es lohne sich, in Deutschland zu leben und für die hiesigen Werte einzutreten. "Wer diese Werte nicht vertritt, kann dieses Land jederzeit verlassen". Das sei die Freiheit jedes Deutschen. In den vergangenen Jahren war er deshalb immer wieder aus dem rechtsextremen Spektrum angefeindet worden, bis hin zu Morddrohungen.



Nach Lübckes Tod wurde in alle Richtungen ermittelt. Es gab Spekulationen, dass der Täter aus dem persönlichen Umfeld Lübckes kommen könnte; auch ein politischer Hintergrund galt als möglich.