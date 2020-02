Einst galt er als afrikanische Hoffnung, später als Paradebeispiel eines Autokraten: Der ehemalige Präsident von Kenia, Daniel arap Moi, ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Moi war in der westlichen Welt beliebt, weil er für Stabilität in dem ostafrikanischen Land sorgte. Doch um Menschenrechte scherte er sich wenig. Unter seiner Führung kam die ehemalige britische Kolonie gefährlich nahe an eine Diktatur. Ein Porträt.

Kurz nach Kenias Unabhängigkeit in 1963 schloss sich Moi der regierenden "Kenia Afrikanischen Nationalunion" (KANU) von Präsident Kenyatta an. Moi wurde 1967 zum Vizepräsidenten ernannt und übernahm nach Kenyattas Tod 1978 die Amtsgeschäfte. Zunächst war er beliebt und genoss breite Unterstützung im Land. Zunehmend nahm seine Politik autokratische Züge an. Nach einem Putschversuch des Militärs machte Moi 1982 Kenia mit einer Verfassungsänderung zu einem Einparteienstaat.

Korruption und Menschenrechtsverletzungen

Moi wird nachgesagt, in seiner langen Amtszeit bis 2002 die tiefen ethnischen Spannungen im Land zu seinen Gunsten instrumentalisiert zu haben. Er besetzte viele der höchsten Ämter im Land mit Mitgliedern seiner Volksgruppe der Kalenjin und nutzte die Angst kleinerer Bevölkerungsgruppen vor der Dominanz der größeren, um seine Machtposition zu stärken.



Während des Kalten Krieges wurde Kenia von den westlichen Mächten unterstützt. Ihnen wird vorgeworfen, die Augen vor der Korruption und den Menschenrechtsverletzungen der Moi-Regierung verschlossen zu haben. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs jedoch übten die westlichen Verbündeten Druck auf Moi aus, ein Mehrparteiensystem einzuführen. Die freien Wahlen 1992 und 1997 gewann Moi. Die Abstimmungen wurden von Demonstrationen und Gewalt überschattet. 2007 trat Moi ab.