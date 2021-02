Nach dem Tod einer Demonstrantin in Myanmar haben die USA das Vorgehen der Militärherrscher in dem Land verurteilt.

Außenamtssprecher Price erklärte, die Vereinigten Staaten bekräftigten ihre Aufrufe an die Armee, von Gewalt gegen friedliche Demonstranten abzusehen. Die 20-jährige Frau war gestern in einem Krankenhaus in der myanmarischen Hauptstadt Naypyidaw an den Folgen eines Kopfschusses gestorben. Derweil gingen die landesweiten Kundgebungen weiter. In Myitkyina im Norden des Landes sollen Sicherheitskräfte erneut gewaltsam gegen Protestierende vorgegangen sein.



Seit dem Putsch am 1. Februar finden in Myanmar Massenproteste gegen die Militärjunta statt.

