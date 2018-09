Nach dem Tod eines 22-Jährigen in Köthen am vergangenen Wochenende hat eine mutmaßliche Zeugin der Vorfälle ihre Aussage gegenüber den Ermittlern offenbar korrigiert.

Man habe die Frau, deren Augenzeugenbericht als Audiodatei im Internet aufgetaucht war, ermittelt und sie befragt, teilte die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau auf einer Pressekonferenz in Halle mit. Sie habe ihre Angaben zu dem Streit zwischen zwei Afghanen und zwei Deutschen "massiv relativiert". Die Frau hatte den Vorfall in der Tonaufnahme als brutalen Angriff auf den am Boden liegenden Mann geschildert. Inhaltliche Details zu den korrigierten Angaben wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt.



Auf der Pressekonferenz bekräftigte der zuständige Gerichtsmediziner, dass der 22-Jährige an einem Herzinfarkt gestorben sei. Er sei wegen einer angeborenen Herzerkrankung bereits mehrfach operiert worden. Es habe jederzeit zu einem Herzversagen kommen können. Der Staatsanwaltschaft zufolge gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass das Opfer durch Tritte oder Schläge zu Tode gekommen sei. Ob vor diesem Hintergrund überhaupt jemand strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden könne, müsse jetzt besonders geprüft werden..



Die beiden in dem Fall verdächtigen Afghanen befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Todesfalls am hatten rechte Gruppen am Sonntag zu Kundgebungen aufgerufen. Am Montag folgten mehrere Hundert Menschen einem Demonstrations-Aufruf der AfD.