Der gewaltsame Tod eines Achtjährigen auf dem Hauptbahnhof in Frankfurt am Main hat Bestürzung und Entsetzen ausgelöst. Inzwischen ermittelt eine Mordkommission. Bundesinnenminister Seehofer warnt vor vorschnellen Schlussfolgerungenm und bricht seinen Urlaub ab.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei hatte am Mittag ein 40-jähriger Mann im Frankfurter Hauptbahnhof zunächst eine Frau und dann ihren Sohn vor einen einfahrenden ICE gestoßen und dies auch bei einer weiteren Person versucht. Die Frau habe sich aus dem Gleisbett retten können, der Junge wurde von dem Zug erfasst und getötet.

Festgenommener lebt laut dpa in der Schweiz

Die Polizei bestätigte, dass der Verdächtige eritreischer Staatsbürger ist. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wohnt der Festgenommene in der Schweiz. Bislang hat er sich noch nicht zu der Attacke geäußert. Morgen soll er dem Haftrichter vorgeführt werden. Laut Polizei besteht zwischen dem Mann und den Opfern keine persönliche Beziehung.



Das Bundesinnenministerium veröffentlichte eine Erklärung zu der Gewalttat. Minister Seehofer betont darin, es handle sich um ein abscheuliches Verbrechen, das er auf das Schärfste verurteilte. Auch andere Politikerinnen und Politiker reagieren bestürzt. Hessens Ministerpräsident Bouffier sagte, die Tat mache fassungslos. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt sprach von einer heimtückischen, entsetzlichen Tat. Ihre Gedanken seien bei den Angehörigen des Jungen.

Keine vorschnelle Bewertung

Wörtlich heißt es in der Erklärung des Bundesinnenministers: "Ich nehme zur Kenntnis, dass in Teilen der Öffentlichkeit bereits jetzt eine Bewertung des Sachverhalts vorgenommen werde. Dies ist seriös aber erst möglich, wenn die Hintergründe aufgeklärt sind".



Seehofer bezog sich damit auf die Diskussion um die Herkunft des Festgenommenen. So schreibt etwa die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel auf Twitter unter Berufung auf die Polizei, ein Afrikaner habe den Achtjährigen und seiner Mutter auf die Gleise gestoßen. Die Tat sei an Entsetzlichkeit kaum zu überbieten. Zitat: "Schützt endlich die Bürger unseres Landes - statt der grenzenlosen Willkommenskultur".



Linken-Chef Riexinger kritisierte die AfD. Er twitterte, die Partei verbreite ihre "widerliche und rassistische Hetze" auf Twitter. Wörtlich schreibt er: "Es geht ihnen darum, Hass zu verbreiten und Menschen gegeneinander aufzuwiegeln."



Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann (SPD) twitterte: "Was wir bisher über die Tat wissen, widerspricht allem, wofür Frankfurt steht."

Hintergründe noch unklar

Im Bahnhofsviertel von Frankfurt am Main konzentriert sich nach einem Bericht unseres Landeskorrespondenten Ludger Fittkau die große Drogenszene der Stadt: "Bei den Dealern handelt es sich laut Polizei seit Längerem um Gruppierungen von Eritreern, Somaliern und Jamaikanern, die insbesondere den Marihuana-Markt untereinander aufteilen."



Fittkau betont aber auch, es sei derzeit nicht bekannt, ob der mutmaßliche Täter in Verbindung zu diesem Drogenmilieu stehe und aktenkundig sei.