Nordrhein-Westfalens Justizminister Biesenbach will eine Expertenkommission einsetzen, um den Brandschutz in Hafträumen zu prüfen.

Das Gremium solle außerdem die Kommunikation zwischen den Hafträumen und dem Justizpersonal untersuchen, sagte der CDU-Politiker in Düsseldorf. Hintergrund ist der Tod eines Syrers bei einem Brand in seiner Gefängniszelle in Kleve. Der Mann war aufgrund einer Verwechslung zu Unrecht inhaftiert worden und Ende September an den Folgen des Zellenbrandes gestorben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er das Feuer selbst gelegt, danach aber versucht hatte, das Gefängnispersonal auf sich aufmerksam zu machen.