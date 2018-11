Der zu Unrecht inhaftierte Syrer, der nach einem Brand in seiner Gefängniszelle in Kleve gestorben ist, hat das Feuer externen Gutachtern zufolge selbst gelegt.

Für eine Mordtheorie ließen die Ergebnisse von zwei Brandschutz-Sachverständigen keinerlei Raum, sagte der nordrhein-westfälische Justizminister Biesenbach in Düsseldorf. Alles spreche für einen Suizid-Versuch des 26-Jährigen, der seinen schweren Brandverletzungen erlegen sei. Das Motiv bleibe aber rätselhaft, betonte Biesenbach.



Der Syrer war aufgrund einer Verwechselung der Behörden zu Unrecht in Kleve in Haft gekommen. Biesenbach bezeichnete das als "Super-GAU", lehnt aber einen Rücktritt ab. Dies hatten SPD und Grüne verlangt.