Nach dem Tod eines zu unrecht inhaftierten Syrers im Gefängnis hat die nordrhein-westfälische SPD den Rücktritt von Landesjustizminister Biesenbach gefordert.

Der CDU-Politiker habe Parlament und Öffentlichkeit in einer zentralen Frage falsch informiert, sagte der stellvertretende SPD-Fraktionsvize im nordrhein-westfälischen Landtag, Wolf, in Düsseldorf. Er bezog sich auf Medienberichte, wonach es Hinweise gibt, dass der Syrer während des Brandes in seiner Zelle in Kleve die Gegensprechanlage zu den Wärtern betätigte. Das Ministerium habe dagegen erklärt, das es keinen Notruf gegeben habe, sagte Wolf. Nach dem Tod des Mannes war zunächst von einem Selbstmord ausgegangen worden. Laut Angaben von "Bild"-Zeitung und "Kölner Stadt-Anzeiger" ermittelt die Staatsanwaltschaft nun in der Frage.



Der Syrer war aufgrund einer Verwechselung der Behörden zu Unrecht in Kleve in Haft gekommen. Nach dem Brand war er Ende September seinen Verletzungen erlegen.