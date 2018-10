Die SPD in Nordrhein-Westfalen fordert den Rücktritt von Landesjustizminister Biesenbach.

Als Begründung führt die SPD-Fraktion den Tod eines zu unrecht inhaftierten Syrers im Gefängnis in Kleve an. Der CDU-Politiker Biesenbach habe Parlament und Öffentlichkeit in einer zentralen Frage falsch informiert. Laut Medienberichten soll der Syrer während eines Brandes in seiner Zelle die Gegensprechanlage zu den Wärtern betätigt haben. Das Ministerium habe dagegen erklärt, es habe keinen Notruf gegeben, so ein SPD-Sprecher. Bislang waren die Behörden von einer Selbsttötung ausgegangen. "Bild"-Zeitung und "Kölner Stadt-Anzeiger" berichten, die Staatsanwaltschaft habe sich nun eingeschaltet.