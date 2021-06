Der Europarat hat eine unabhängige Untersuchung zum Tod eines Angehörigen der Roma-Minderheit nach einer Festnahme in Tschechien gefordert.

Die Aufnahmen des Polizeieinsatzes in Teplice seien alarmierend, hieß es aus dem Generalsekretariat der Organisation. Es müsse nun eilig, gründlich und unabhängig ermittelt werden. Der Mann war von einem Polizisten minutenlang mit dem Knie auf dem Hals zu Boden gedrückt worden und anschließend auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Vertreter der Roma fühlten sich an den Tod des Schwarzen Floyd in den USA erinnert. Laut tschechischer Polizei hatte der Mann unter Drogeneinfluss Autos demoliert. Das vorläufige Ergebnis der Obduktion habe keinerlei Zusammenhang seines Todes mit dem vorangegangenen Einsatz nachgewiesen, hieß es.



Der Europarat mit Sitz im französischen Straßburg ist gemeinsam mit seinem Gerichtshof für die Wahrung der Menschenrechte in den 47 Mitgliedstaaten zuständig. Er ist kein Organ der Europäischen Union.

