In der US-Stadt Minneapolis gehen die gewaltsamen Proteste nach dem Tod eines Schwarzen bei einem Polizeieinsatz weiter.

Es kam zu Auseinandersetzungen von Demonstranten mit der Polizei, die Tränengas einsetzte. Mehrere Gebäude wurde in Brand gesteckt; es gab zudem Plünderungen. Auch in anderen US-Städten wie etwa Los Angeles und Memphis fanden Proteste statt.



Der 46-Jährige George Floyd war am Montag nach dem Einsatz gestorben. Ein Polizist hatte minutenlang sein Knie auf den Hals des Mannes gedrückt, obwohl dieser über Atemnot klagte. Die vier am Einsatz beteiligten Beamten wurden entlassen.



Präsident Trump teilte mit, das Justizministerium und das FBI würden den Tod Floyds untersuchen. Trump sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus.