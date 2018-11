Der nordrhein-westfälische Landtag will offene Fragen zum Tod des in Kleve irrtümlich inhaftierten Syrers aufklären lassen.

Dafür setzten die Parlamentarier heute einen Untersuchungsausschuss ein. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Wolf sagte, nach wie vor sei nicht geklärt, warum der Syrer zu Unrecht hinter Gittern saß und wie das tödliche Feuer in seiner Gefängniszelle ausbrach.



Der 26 Jahre alte Syrer war mit einem Mann aus Mali verwechselt worden und für dessen mutmaßlichen Straftaten ins Gefängnis gekommen. Er hatte mehrere Wochen in der Justizvollzugsanstalt Kleve gesessen und soll einen Zellenbrand laut Gutachten selbst gelegt haben. Der Mann erlitt Verbrennungen und starb Ende September in einer Klinik.