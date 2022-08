Michail Gorbatschow im Jahr 2014 (AFP / ODD ANDERSEN)

Geplant sei eine Trauerfeier im Säulensaal im Stadtzentrum. Anschließend solle Gorbatschow auf dem Nowodewitschi-Friedhof beerdigt werden - an der Seite seiner Frau Raissa, die 1999 verstarb.

Politiker in aller Welt haben das politische Vermächtnis des ehemaligen sowjetischen Staatschefs Gorbatschow gewürdigt. Bundespräsident Steinmeier schrieb, er verneige sich vor einem großen Staatsmann. Steinmeier würdigte Gorbatschows Beitrag für die deutsche Einheit. Die Bundesrepublik bleibe ihm in Dankbarkeit verbunden.

Bundeskanzler Scholz bezeichnete Gorbatschow als mutigen Reformer und Staatsmann. Er habe dazu beigetragen, dass Demokratie und Freiheit in Europa möglich geworden seien, sagte Scholz. Er äußerte sich jedoch zurückhaltend zu einer möglichen Teilnahme an einer Trauerfeier in Russland. Es sei nicht der Ort oder der Zeitpunkt, um über Reisen zu reden, so Scholz. Bundesaußenministerin Baerbock (Grüne) betonte, Gorbatschow habe sich in Schicksalsmomenten der deutschen Geschichte vom Frieden und der Verständigung zwischen den Menschen leiten lassen.

Merkel: "Große Trauer"

Bewegt äußerte sich auch Altbundeskanzlerin Merkel: Sie habe die Nachricht von Gorbatschows Tod "mit großer Trauer" vernommen. Gorbatschow habe Weltgeschichte geschrieben und auch ihr Leben grundlegend verändert, so Merkel. Der amtierende CDU-Chef Merz schrieb auf Twitter, seine Partei trauere um einen Staatsmann, dem Deutschland habe vertrauen können und der Deutschland vertraut habe. CSU-Chef Söder erklärte, Gorbatschow habe früher als andere die Zeichen der Zeit erkannt, den Kalten Krieg beendet und eine lange Periode des Friedens möglich gemacht. Linken-Fraktionschef Bartsch schrieb, Gorbatschow habe die Welt verändert. Das einzige Autogramm, das er sich je geholt habe, stamme von ihm. Bartsch schlug eine eigene Gedenkveranstaltung in Deutschland vor.

Der frühere DDR-Bürgerrechtler und Grünen-Politiker Schulz würdigte Gorbatschow als großen Visionär. Mit seiner Politik von Glasnost und Perestroika habe Gorbatschow ein neues Denken eingeführt, sagte Schulz im Deutschlandfunk

Leistung Gorbatschows weltweit gewürdigt

In Russland selbst äußerte Präsident Putin nach Angaben eines Sprechers sein tiefes Mitgefühl. Gorbatschow habe einen "enormen Einfluss auf den Lauf der Weltgeschichte" gehabt, erklärte Putin in einem Kondolenzschreiben.

US-Präsident Biden sagte, Gorbatschow habe sich nach Jahrzehnten brutaler politischer Unterdrückung für demokratische Reformen eingesetzt. Das Ergebnis seien eine sicherere Welt und mehr Freiheit für Millionen Menschen gewesen. Der britische Premierminister Johnson erklärte, in einer Zeit von Putins Aggression in der Ukraine bleibe Gorbatschows unermüdliches Engagement für die Öffnung der sowjetischen Gesellschaft ein Vorbild. Frankreichs Präsident Macron bezeichnete den Verstorbenen als Mann des Friedens, der den Russen einen Weg der Freiheit geöffnet habe.

Reaktionen kamen auch von den Vereinten Nationen und der Europäischen Union:UNO-Generalsekretär Guterres nannte Gorbatschow einen einzigartigen Staatsmann, der den Lauf der Geschichte verändert habe. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hob hervor, Gorbatschow habe den Weg für ein freies Europa geebnet.

Anfeindungen in Russland

Gorbatschow, im Nordkaukausus geboren, war von 1985 bis 1991 Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei und von 1990 bis Dezember 1991 der letzte Staatspräsident der Sowjetunion. Er gilt mit seiner Politik von Glasnost und Perestroika, zu deutsch Offenheit und Umgestaltung, als wichtigster Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges und für die Deutsche Einheit. Der politische Prozess, den er angestoßen hatte, führte zu massiven Umbrüchen in allen Republiken des Sowjetstaates. Gorbatschow trat als Präsident der Sowjetunion 1991 zurück, bevor sich der Staat wenig später auflöste. Zuvor hatte der Politiker für seine Reformen den Friedensnobelpreis erhalten. Für viele seiner russischen Landsleute bleibt Gorbatschow allerdings als Person wie Politiker in negativer Erinnerung: Sie lasten ihm den Zerfall der Sowjetunion an. In den russsischen sozialen Medien gab anlässlich seines Todes teils wüste Beschimpfungen. Eine ausführliche Beschreibung der Leistungen Gorbatschows - aber auch seiner Irrtümer - lesen Sie hier.

Eigene politische Stiftung in Moskau

Bis zu seinem Tod kümmerte sich Gorbatschow um seine eigene politische Stiftung in Moskau. Die Organisation setzt sich für demokratische Werte und eine Annäherung Russlands an den Westen ein.

Gorbatschow schrieb zahlreiche Bücher – zuletzt unter anderem auch über seine Enttäuschung von den Deutschen und dem Westen. Konkret beklagte er dabei, dass neue Feindbilder gegen Russland gezeichnet würden. Zu den Feiern zum 30. Jahrestag des Mauerfalls im Herbst 2019 war er aus Gesundheitsgründen nicht gereist. Er musste in den vergangenen Jahren immer wieder im Krankenhaus behandelt werden.

Der Staatsmann soll auf dem Neujungfrauenfriedhof in Moskau beerdigt werden - neben seiner Frau Raissa.

