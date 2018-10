Die Regierungen mehrerer Länder haben Saudi-Arabien aufgefordert, die genauen Umstände der Tötung des Regimekritikers Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul offenzulegen. Eine Sprecherin der türkischen Regierungspartei sagte, das späte Eingeständnis der saudischen Führung sei eine Schande. Der niederländische Premierminister Rutte erklärte, viel sei im Fall Khashoggi noch unklar.

So müsse ermittelt werden, wer für die Tötung Khashoggis verantwortlich sei. Ein Sprecher des britischen Außenministeriums teilte mit, sollte die saudische Regierung die Tötung Khashoggis beauftragt haben, behalte man sich weitere Schritte gegen Riad vor.



UNO-Generalsekretär Guterres forderte eine gründliche und transparente Untersuchung der Todesumstände Kashoggis. US-Präsident Trump erklärte, die Angaben aus Riad seien glaubhaft. Der frühere Bundesaußenminister Gabriel kritisierte, Trump habe dem Kronprinzen einen Blankoscheck ausgestellt im Gegenzug für Waffengeschäfte. Die Bundesregierung müsse bei Rüstungsexporten außerordentlich kritisch sein, sagte Gabriel im Deutschlandfunk. Er forderte, die Tötung Khashoggis in einem internationalen, transparenten Verfahren aufzuklären.



Saudi-Arabien hatte zugegeben, dass der regimekritische Journalist im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden war. Zwischen ihm und mehreren Personen sei es bei einer Diskussion zu einem Faustkampf gekommen, der zu seinem Tod geführt habe, meldete die staatliche saudische Nachrichtenagentur Spa. In diesem Zusammenhang seien 18 saudische Staatsangehörige festgenommen worden. Zudem sei der Vizepräsident des Geheimdienstes, al-Assiri, auf Anordnung von König Salman seines Postens enthoben worden. Er gilt als enger Vertrauter von Kronprinz Mohammed bin Salman.



Khashoggi, der im Exil in den USA lebte, war am 2. Oktober in das saudische Konsulat in Istanbul gegangen, um ein Dokument für seine Hochzeit mit einer Türkin abzuholen. Seitdem war er verschwunden.