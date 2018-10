Auf massiven Druck hin hat Saudi Arabien die Tötung des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi im Istanbuler Konsulat eingeräumt. An den Darstellungen Riad gibt es allerdings starke Zweifel. Das zeigen die Reaktionen aus Deutschland und anderen Ländern.

Die Regierungen mehrerer Länder haben Saudi-Arabien aufgefordert, die genauen Umstände der Tötung des Regimekritikers Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul offenzulegen. Eine Sprecherin der türkischen Regierungspartei sagte, das späte Eingeständnis der saudischen Führung sei eine Schande. Der niederländische Premierminister Rutte erklärte, viel sei im Fall Khashoggi noch unklar. So müsse ermittelt werden, wer für die Tötung Khashoggis verantwortlich sei. Ein Sprecher des britischen Außenministeriums teilte mit, sollte die saudische Regierung die Tötung Khashoggis beauftragt haben, behalte man sich weitere Schritte gegen Riad vor. Bundeskanzlerin Merkel sprach von schrecklichen Vorkommnissen, "wo immer noch nichts aufgeklärt ist und wo wir natürlich aufklären müssen."



UNO-Generalsekretär Guterres forderte eine gründliche und transparente Untersuchung der Todesumstände Kashoggis. US-Präsident Trump begrüßte die Festnahmen in Saudi-Arabien, hält den Fall aber noch nicht für restlos aufgeklärt. "Es ist nur ein erster Schritt, aber es ist ein großer erster Schritt", sagte er.



Saudi-Arabien hatte zugegeben, dass der regimekritische Journalist im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden war. Zwischen ihm und mehreren Personen sei es bei einer Diskussion zu einem Faustkampf gekommen, der zu seinem Tod geführt habe, meldete die staatliche saudische Nachrichtenagentur Spa. In diesem Zusammenhang seien 18 saudische Staatsangehörige festgenommen worden. Zudem sei der Vizepräsident des Geheimdienstes, al-Assiri, auf Anordnung von König Salman seines Postens enthoben worden. Er gilt als enger Vertrauter von Kronprinz Mohammed bin Salman.



Khashoggi, der im Exil in den USA lebte, war am 2. Oktober in das saudische Konsulat in Istanbul gegangen, um ein Dokument für seine Hochzeit mit einer Türkin abzuholen. Seitdem war er verschwunden.



Diskussion über Waffenexporte



SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte der Deutschen Presse-Agentur, nach so einem unfassbaren Vorgang gehöre das gesamte deutsche Verhältnis zu Saudi-Arabien auf den Prüfstand - besonders aber die Rüstungsexporte. Es gebe die klare Verabredung in der großen Koalition, Exportrichtlinien restriktiver zu gestalten. Oppositionspolitiker von FDP, Grünen und Linken forderten einen sofortigen Stopp der Rüstungsexporte und Sanktionen gegen Saudi-Arabien.



Soweit will der frühere Bundesaußenminister Gabriel nicht gehen. Allerdings müsse die Bundesregierung bei Rüstungsexporten außerordentlich kritisch sein, sagte Gabriel im Deutschlandfunk. Er forderte, die Tötung Khashoggis in einem internationalen, transparenten Verfahren aufzuklären.