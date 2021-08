Bundeskanzlerin Merkel hat den verstorbenen CDU-Politiker Biedenkopf für seine Aufbauleistung in Sachsen gewürdigt.

Es sei ein Glück gewesen, dass sich Biedenkopf 1990 für den Freistaat in die Verantwortung habe nehmen lassen, sagte Regierungssprecher Seibert im Namen der Kanzlerin bei der Bundespressekonferenz in Berlin. Er habe dort zwölf erfolgreiche Jahre als Ministerpräsident gearbeitet und in sehr herausfordernden Zeiten das Land mit geprägt.

"Einer der klügsten politischen Köpfe"

Bundestagspräsident Schäuble erklärte, mit Kurt Biedenkopf verliere Deutschland einen seiner klügsten politischen Köpfe, einen weitsichtigen Gestalter und charismatischen Christdemokraten. In Erinnerung blieben vor allem seine Verdienste um die Deutsche Einheit. Der FDP-Vorsitzende Lindner nannte Biedenkopf einen Vordenker und Visionär und ein Vorbild über die Parteigrenzen hinweg.



Biedenkopf war gestern Abend im Alter von 91 Jahren gestorben. Er war nach der deutschen Wiedervereinigung bis 2002 erster Regierungschef des Freistaats Sachsen. In den 60er Jahren war Biedenkopf Rektor der Ruhr-Universität Bochum. In den 70ern wurde er Generalsekretär der CDU. Biedenkopf war mehrere Jahre Mitglied im Bundestag und im nordrhein-westfälischen Landtag.



