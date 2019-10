Bundespräsident Steinmeier hat den gestorbenen SPD-Politiker Erhard Eppler als großen Sozialdemokraten gewürdigt.

Mit ihm verliere Deutschland einen wichtigen Vordenker der Gesellschafts-, Umwelt- und Friedenspolitik, heißt es in einem Kondolenzschreiben des Bundespräsidenten an die Witwe seines ehemaligen Parteifreundes.



Eppler starb gestern im Alter von 92 Jahren in Schwäbisch Hall. Von 1968 bis '74 war er Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Zudem saß er viele Jahre im Bundestag. Bei der SPD war er unter anderem Mitglied im Bundesvorstand und baden-württembergischer Landesvorsitzender.