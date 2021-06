Die gewaltsame Festnahme eines Angehörigen der Roma-Minderheit in Tschechien hat Empörung ausgelöst.

Der Mann starb kurz nach einem Polizeieinsatz in Teplice auf dem Weg ins Krankenhaus. In den sozialen Medien sorgte ein Video für Aufsehen, auf dem zu sehen war, wie ein Polizist den Verdächtigen minutenlang mit dem Knie auf dem Hals zu Boden drückte. Vertreter der Roma fühlten sich an den Tod des Schwarzen Floyd in den USA erinnert.



Von Seiten der tschechischen Behörden hieß es, das vorläufige Ergebnis der Obduktion des Mannes habe keinerlei Zusammenhang seines Todes mit dem vorangegangenen Einsatz nachgewiesen. Vielmehr seien krankhafte Veränderungen der Herzkranzgefässe festgestellt worden. Laut Polizei hatte der Mann unter Drogeneinfluss Autos demoliert.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.