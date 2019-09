Rund die Hälfte der Friedhofsflächen in Deutschland wird nicht mehr für Bestattungen benötigt.

Wie der Verein Aeternitas mitteilte, sind rund 50 Prozent der etwa 35.000 Hektar Friedhofsfläche wegen einer sich verändernden Begräbniskultur überflüssig geworden. Grund sei der Trend zu kleineren Urnengräbern sowie die steigende Zahl an Beisetzungen in Bestattungswäldern oder auf See. In Deutschland werden den Angaben zufolge inzwischen zwei Drittel der Verstorbenen eingeäschert. Zudem würden die Nutzungsrechte an großen Familiengräbern selten verlängert.



Der Verein für Bestattungskultur ergänzte, auch die Freiflächen verursachten hohe Pflege- und Unterhaltungskosten. Daher strebten viele Friedhofsträger eine anderweitige Nutzung - zum Beispiel für Kultur oder Sport - oder den Verkauf solcher Areale an. Dies könne allerdings zu Konflikten führen, wenn die Pietät nicht ausreichend berücksichtigt werde. Deshalb sei eine gute Planung und ein Dialog mit den Bürgern wichtig.