Dabei kam es auch zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften, wie örtliche Medien berichteten. In der Stadt Diwandareh sollen auch Schüsse gefallen sein. Von offizieller Seite gab es zunächst keine Bestätigung. Auch in anderen iranischen Städten waren Menschen auf die Straße gegangen. Die 22-Jährige wurde vergangene Woche von der Sittenpolizei wegen ihres - Zitat - "unislamischen" Kleidungsstils verhaftet. In deren Gewahrsam fiel sie ins Koma. Später verstarb sie in einem Krankenhaus. Der Sittenpolizei wird vorgeworfen, Gewalt angewendet zu haben. Sie weist die Vorwürfe zurück. Die Regierung ordnete eine Untersuchung an.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.