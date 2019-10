Nach dem Tod von IS-Anführer al-Bagdadi wollen die USA weiter gegen die Terrormiliz vorgehen.

Verteidigungsminister Esper sagte im Pentagon, die Mission der Vereinigten Staaten in Syrien sei dieselbe wie zu Beginn der Operationen, nämlich die dauerhafte Niederlage des IS zu erreichen. Die US-Soldaten, die in Syrien blieben, würden weiterhin Anti-Terror-Operationen ausführen und dabei in engem Kontakt mit den Syrischen Demokratischen Kräften stehen.



Bundesaußenminister Maas erklärte bei einem Besuch in Tunis, Deutschland sei bereit, sich weiter am Kampf gegen den IS zu beteiligen. Dieser sei auch nach dem Tod al-Bagdadis nicht zu Ende. Die Bundeswehr stellt unter anderem Aufklärungs- und Tankflugzeuge für den internationalen Anti-IS-Einsatz zur Verfügung.



Al-Bagdadi war gestern von den USA für tot erklärt worden. Bei einem Einsatz von US-Einheiten gegen ihn in Syrien habe er einen Sprengstoffgürtel an seinem Körper gezündet, teilte Washington mit.