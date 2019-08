US-Justizminister Barr hat eine Untersuchung der Todesumstände des wegen sexuellen Missbrauchs minderjähriger Mädchen angeklagten Unternehmers Jeffrey Epstein angeordnet.

Epsteins Tod werfe ernste Fragen auf, die beantwortet werden müssten, heißt es in einer Mitteilung Barrs. Die Bundespolizei FBI hat Ermittlungen aufgenommen. - Der 66-Jährige war Freitag früh tot in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden worden. Offenbar hat er sich erhängt. Nach Informationen der "New York Times" stand Epstein nicht unter besonderer Beobachtung wegen einer möglichen Suizidgefahr, obwohl er vor einigen Wochen mit Auffälligkeiten am Hals bewusstlos in seiner Zelle aufgefunden worden war.



Epstein wurden von der Staatsanwaltschaft unter anderem Sexhandel und Verschwörung zum Sexhandel vorgeworfen. Er hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.