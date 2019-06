Nach dem Tod des früheren ägyptischen Präsidenten Mursi hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet, um die Todesursache feststellen zu lassen. Derweil üben Menschenrechtler Kritik an dessen Haftbedingnungen und fordern Aufklärung über die genauen Todesumstände.

Wie das staatliche Fernsehen berichtete, war Mursi während einer Gerichtsanhörung ohnmächtig zusammengebrochen und später im Krankenhaus gestorben. Die Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" erklärte, der Tod des 67-Jährigen sei vorhersehbar gewesen. Die ägyptische Regierung habe es unterlassen, ihm eine angemessene medizinische Versorgung zu gewähren. Schon vor zwei Jahren hatte die Organisation kritisiert, Mursis Haftbedingungen könnten zu einer Verschlechterung seines Gesundheitszustands beitragen. So seien ihm über mehrere Jahre Besuche seiner Familie und seiner Anwälte untersagt worden. Amnesty International forderte eine "faire, transparene und umfassende" Untersuchung des Todes.



Mursi war 2012 nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Mubarak bei den ersten demokratischen Wahlen in Ägypten zum Präsidenten gewählt worden. Nach Massenprotesten stürzte ihn die Armee ein Jahr später. Mursi gehörte den islamistischen Muslimbrüdern an, die heute in Ägypten verboten sind.



Mursi stand seit dem Sturz in mehreren Strafverfahren vor Gericht, unter anderem wegen der Tötung von Demonstranten bei den Protesten. Er wurde zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Bei dem heutigen Gerichtstermin ging es dem Fernsehbericht zufolge um Spionagevorwürfe.