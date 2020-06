Die Polizei in Minneapolis wendet gegen schwarze Menschen mindestens sieben Mal häufiger Gewalt an als gegen weiße Menschen.

Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf offizielle Daten der Behörden. Demnach sind rund 20 Prozent der Menschen in Minneapolis Afroamerikaner. Sie machten aber 60 Prozent der Verdächtigen aus, gegen die Polizisten körperliche Gewalt angewendet hätten. Dazu zählten zum Beispiel Tritte, Schläge, der Einsatz von Pfefferspray oder Tasern.



Dem Bericht zufolge hat die Polizei in der Stadt seit 2015 rund 11.500 Fälle von Gewalt aus ihren Reihen dokumentiert. In mindestens 6.650 Fällen sei diese gegen schwarze Menschen ausgeübt worden. Sie habe sich in etwa 2.750 Fällen gegen Weiße gerichtet, die 60 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachten.

Aktivist: Kaum Sanktionen gegen Polizisten

Dave Bicking von der Organisation "Communities United Against Police Brutality" sagte der "New York Times", seit 2012 habe es mehr als 2.600 Beschwerden von Zivilisten gegen Polizisten in Minneapolis gegeben. Es habe aber wenig Disziplinarmaßnahmen gegen die Beamten gegeben. Eine der härtesten Strafen sei eine 40-stündige unbezahlte Suspendierung gewesen.



Bicking betonte, gegen den Polizisten Derek Chauvin, der dem schwarzen Georg Floyd minutenlang die Luft abgedrückt hat, habe es mindestens 17 Beschwerden gegeben. Der Aktivist ist überzeugt: Wenn die Polizei ihre Beamten konsequent und angemessen sanktioniert hätte, wäre Chauvin entweder ein viel besserer Polizist geworden oder nicht mehr im Einsatz gewesen. So oder so sei es sehr unwahrscheinlich gewesen, dass George Floyd jetzt tot sei, sagte Bicking.