In Deutschland und vielen anderen Ländern gibt es auch heute wieder Proteste gegen Rassismus - ausgelöst durch den Tod des schwarzen US-Bürgers George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis. In Berlin und anderen deutschen Städten beginnen die Demonstrationen am Nachmittag. Kanadas Premierminister Trudeau setzte in Ottawa ein Zeichen.

Vor tausenden Demonstranten ging der Regierungschef auf die Knie und schwieg zu Ehren von George Floyd, dem ein weißer Polizist minutenlang die Luft abgeschnürt hatte, indem er ihm ein Knie auf den Nacken drückte. Trudeau sagte, auch in Kanada hätten viel zu viele Menschen Angst vor Polizisten. Vielen Bürgern sei klar geworden, dass Diskriminierung oft "gelebte Realität" sei und endlich aufhören müsse.



Auch in Australien gingen in mehreren Städten tausende Menschen auf die Straße und prangerten Rassismus an. Auf Schildern forderten sie ein Ende von Polizeigewalt gegenüber Indigenen. Kundgebungen gab es auch in Japan, Frankreich und Brasilien.

"Auch in Deutschland viel zu tun"

In Berlin und anderen deutschen Städten sind für den frühen Nachmittag Demonstrationen geplant. Die Mitorganisatorin einer Kundgebung in Köln, Jess Türk, sagte im WDR, die Proteste in den USA gegen Polizeigewalt hätten auch in Deutschland die Aufmerksamkeit geschärft, es gebe aber noch viel zu tun.



Integrationsstaatsministerin Widmann-Mauz (CDU) forderte im Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, Diskriminierung in der Bundesrepublik entschiedener zu bekämpfen. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Mazyek, sagte im Deutschlandfunk, Fremdenfeindlichkeit in Deutschland werde immer noch verharmlost. Man breche sich aber keinen Zacken aus der Krone, wenn man zugestehe, dass in unserer Gesellschaft Rassismus vorkomme.