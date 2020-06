Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd im Zuge eines Polizeieinsatzes in der US-Großstadt Minneapolis sind zwei Autopsien zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Die Untersuchung eines von der Familie beauftragten Mediziners ergab nach Angaben ihres Anwalts, dass Floyd durch fortwährenden Druck auf Nacken und Rücken erstickt sei.

Dies sei als Totschlag zu werten. Bei dem Einsatz am Montag der vergangenen Woche hatte einer von insgesamt vier beteiligten Polizisten dem 46-Jährigen minutenlang mit dem Knie in den Nacken gedrückt. Hilferufe des am Boden liegenden Mannes wurden ignoriert. Nach einer ersten, amtlichen Autopsie hatte es hingegen geheißen, es seien keine Anzeichen für eine Strangulierung gefunden worden. Laut Staatsanwaltschaft legte der Bericht nahe, dass etwa Vorerkrankungen oder Rauschmittel mit zum Tode Floyds beigetragen haben könnten.



Unklar blieb zunächst, welche juristische Auswirkungen die zweite Autopsie mit sich bringt.