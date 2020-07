In den USA hat die Familie des getöteten Afroamerikaners George Floyd Klage gegen vier in dem Fall beschuldigte Ex-Polizisten sowie die Stadt Minneapolis eingereicht.

Ihrem Anwalt zufolge werden in der Begründung die Tatbestände der widerrechtlichen Tötung und der Verletzung der Bürgerrechte aufgeführt. Die Stadt wird zudem beschuldigt, sie habe in den Reihen ihrer Polizei eine Kultur von exzessiver Gewaltanwendung, Rassismus und Straflosigkeit entstehen lassen.



Floyd war am 25. Mai bei einer brutalen Festnahme ums Leben gekommen. Ein Polizist hatte ihm fast acht Minuten lang das Knie auf den Nacken gedrückt, während er um Hilfe rief und über akute Atemnot klagte. Die drei Kollegen griffen nicht ein. Der Fall führte im ganzen Land zu Massenprotesten gegen Polizeigewalt und Rassismus.



Neben der Zivilklage der Familie ist der mutmaßliche Haupttäter bereits strafrechtlich wegen Totschlags angeklagt, die drei anderen Polizisten wegen unterlassener Hilfeleistung.