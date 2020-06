Der Bundesstaat Minnesota hat eine Menschenrechtsbeschwerde gegen die Polizei von Minneapolis eingereicht. Grund ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem Polizeieinsatz am 25. Mai. Einer von insgesamt vier beteiligten Polizisten hatte dem 46-Jährigen minutenlang mit dem Knie in den Nacken gedrückt.

Der Beamte wurde inzwischen wegen Mordes und Totschlags angeklagt. Zudem wurden er und drei weitere an dem Einsatz beteiligte Polizisten entlassen. Menschenrechts-Klagen der bundesstaalichen Behörden können umfangreiche Untersuchungen nach sich ziehen und zum Teil Gerichtsverfahren zur Folge haben.



Die Gewalt gegen Floyd hatte landesweit Demonstrationen gegen Polizeigewalt, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit ausgelöst. Vielerorts kam es am Rande zu Ausschreitungen, Brandstiftungen und Plünderungen. Einige Städte verhängten nächtliche Ausgangssperren. In New York wurde die Ausgangssperre am Abend ausgeweitet und bis einschließlich Sonntag verlängert. - US-Präsident Trump drohte damit, die Ausschreitungen notfalls mit militärischer Gewalt zu beenden, wenn die US-Bundesstaaten bei dieser Aufgabe versagten. Mehrere Gouverneure wiesen dies zurück.