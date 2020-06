In den USA ist im Zusammenhang mit den Protesten gegen Rassismus und dem Tod von George Floyd ein Streit über Erinnerungskultur entbrannt. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, rief dazu auf, insgesamt elf Statuen aus dem Kapitol in Washington zu entfernen - wie etwa auch die des Präsidenten der Konföderierten Staaten, Davis. Die Statuen zollten einen Tribut an Hass, betonte Pelosi.

Aktivisten forderten, die nach Konföderierten-Offizieren benannten Militärbasen umzubenennen. Sie müssten als Symbol für Rassismus und für die politische Spaltung in der Bürgerkriegsära betrachtet werden.



US-Präsident Trump wies die Forderungen umgehend zurück. Seine Regierung denke nicht daran, Militärstützpunkte umzubenennen, schrieb Trump auf Twitter. Diese Basen seien Teil des großen amerikanischen Vermächtnisses und einer Geschichte des Gewinnens. Eine Regierungssprecherin bekräftigte, die Umbenennung der Stützpunkte sei für Trump ein rotes Tuch. Sollte der Kongress ein entsprechendes Gesetz verabschieden, werde er es nicht unterzeichnen.