Die SPD hat ihren verstorbenen früheren Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel gewürdigt.

Die Parteichefs Esken und Walter-Borjans teilten mit, dass die SPD mit Vogel ein Vorbild an Anstand, Integrität und Verlässlichkeit verliere. Mutiges Handeln aus Verantwortung ziehe sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Er habe seine Arbeit stets in den Dienst der Menschen gestellt.



Bundeskanzlerin Merkel würdigte Vogel als eine der prägenden politischen Persönlichkeiten der Nachkriegszeit. Sein Wirken sei Inspiration und Vorbild für viele Menschen in Deutschland. Bundespräsident Steinmeier erklärte, Vogel habe für Toleranz, Respekt und das friedliche Zusammenleben in der Gesellschaft gearbeitet. Der politische Geschäftsführer der Grünen, Kellner, bezeichnete Vogel als großen und engagierten Sozialdemokraten, der die Demokratie mit festen Werten und klarem Kompass geprägt habe.



Vogel war in seiner jahrzehntelangen Laufbahn unter anderem Oberbürgermeister von München und Bundesbauminister. Er starb heute im Alter von 94 Jahren in München.