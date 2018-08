Der Tod des republikanischen US-Senators McCain wird auch im Ausland betrauert. Bundestagspräsident Schäuble (CDU) sagte, Deutschland verliere einen Freund und eine Stütze der bilateralen Beziehungen. McCain galt als scharfer Kritiker von US-Präsident Trump.

Der republikanische Politiker war im Alter von 81 Jahren an Krebs gestorben. In einem Kondolenzschreiben an dessen Witwe würdigte Bundespräsident Steinmeier McCain als Ausnahmepolitiker und Vorbild für Generationen. Auch Bundesaußenminister Maas würdigte seine Verdienste. McCain habe für ein Amerika gestanden, das ein verlässlicher und enger Partner sei, erklärte der SPD-Politiker. Schäuble sprach von einem schweren Verlust für die Weltgemeinschaft.



McCain vertrat im Kongress seit Jahrzehnten den Bundesstaat Arizona. 2008 trat er als Präsidentschaftskandidat der Republikaner gegen den Demokraten Obama an und unterlag. Während des Vietnamkriegs befand sich McCain mehr als fünf Jahre in Gefangenschaft und wurde gefoltert.



Auch in Vietnam gab es Stimmen der Trauer. Er habe bei der Normalisierung der Beziehungen beider Länder eine wichtige Rolle gespielt, sagte ein ehemaliger vietnamesischer Botschafter in Washington.



McCains Tod löste in den USA über die Parteigrenzen hinweg Trauer und Bestürzung aus. So teilte Obama mit, wenige Menschen seien in ihrem Leben so herausgefordert worden - oder hätten solch einen Mut bewiesen. Ex-Präsident Bush junior erklärte, McCain sei ein Mann tiefer Überzeugungen und ein Patriot gewesen. Auch der amtierende Präsident Trump kondolierte der Familie des Senators. Trump hatte sich früher abfällig über McCain geäußert und erklärt, der Politiker sei für ihn kein Held. Er möge Leute, so Trump, die nicht gefangen worden seien.



