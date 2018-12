US-Präsident Trump hat den Demokraten die Schuld am Tod zweier Kinder gegeben, die im Gewahrsam der US-Grenzbehörden gestorben sind.

Auf Twitter machte Trump die Migrationspolitik der Demokraten verantwortlich, die die Menschen in dem Glauben lasse, sie könnten illegal in die USA einreisen. Gäbe es eine Mauer an der Grenze zu Mexiko, würden sie es nicht einmal versuchen, so der US-Präsident. Wegen des Streits um die Finanzierung einer solchen Mauer ist es in den USA in der vergangenen Woche zu einem so genannten Shutdown gekommen, einem teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte.