Coronavirus - China (Kyodo)

Es handelt sich um die ersten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus seit Januar 2021 in China. Die Mehrzahl der mehr als 2100 Neuinfektionen wurde in Jilin festgestellt. In der Provinz gilt ein Reiseverbot, nur mit einer polizeilichen Genehmigung darf Jilin verlassen werden. Seit dem Beginn der Pandemie in Wuhan 2019 sind nach offiziellen Angaben 4636 Menschen in China durch Corona gestorben.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.