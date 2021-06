Nordamerika und Südeuropa leiden weiter unter großer Hitze.

In Kanada werden bereits zahlreiche Todesfälle darauf zurückgeführt, dass die Temperaturen seit mehreren Tagen ungewöhnlich hoch sind. Allein in der Stadt Vancouver starben nach Angaben der Polizei seit Freitag mindestens 134 Menschen, unter ihnen viele Ältere mit Vorerkrankungen. Man vermute, dass die Hitze in den meisten Fällen eine Rolle gespielt habe. Kanada hatte bis zum vergangenen Wochenende noch nie Temperaturen von über 45 Grad Celsius verzeichnet. Gestern wurde in der Provinz British Columbia mit 49,5 Grad ein neuer Höchstwert gemessen.



Auch im Nordwesten der USA werden bei Werten über 40 Grad zahlreiche Todesfälle auf die Hitze zurückgeführt. In Europa melden Griechenland und Zypern ungewöhnlich hohe Temperaturen. Mediziner warnen dort, dass sich die Menschen gesundheitlich nicht gut erholen können, wenn es auch nachts um die 30 Grad warm bleibt.



Hitzewellen gehören zu den Extrem-Wetterereignissen, die nach Einschätzung von Wissenschaftlern infolge des Klimawandels häufiger werden.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.