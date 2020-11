Der Schauspieler und Schriftsteller Peter Radtke ist tot.

Er starb am Wochenende im Alter von 77 Jahren, teilte die von ihm gegründete Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien mit. Radtke litt an der sogenannten Glasknochenkrankheit. Von 2003 bis 2016 gehörte er dem Deutschen Ethikrat an. Zudem schrieb er Theaterstücke und Hörspiele und hatte Erfolg als Schauspieler an den Münchner Kammerspielen.

