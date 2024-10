Russische Drohnen zerstören ein Haus in der ukrainischen Stadt Sumy (AFP / HANDOUT)

In der nordöstlichen Stadt Sumy starben bei einem Drohnenangriff demnach drei Menschen. Dort wurden nach Angaben der örtlichen Verwaltung Wohngebäude und wichtige Infrastruktur getroffen. Mehr als zwei Dutzend Kampfdrohnen iranischer Produktion seien über der Region abgefangen worden. In der weiter östlich gelegenen Region Donezk wurden zwei weitere Menschen getötet. Die ukrainische Armee meldet zudem den Vormarsch russischer Truppen in der strategisch wichtigen Stadt Tschassiw Jar.

Wegen möglicher Kampfeinsätze nordkoreanischer Soldaten auf Seiten Russlands forderte der ukrainische Präsident Selenskyj internationalen Druck auf die Führung in Pjöngjang. Einer Ausweitung des russischen Angriffskrieges müsse Einhalt geboten werden, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.