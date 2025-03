Argentiniens

Luftaufnahme von Überflutungen nach einem Unwetter im argentinischen Bahia Blanca (Juan Sebastian Lobos / AP / dpa)

Starke Regenfälle setzten Straßen und Gebäude unter Wasser und zwangen viele Einwohner zum Verlassen ihrer Häuser. Auch ein Krankenhaus wurde überflutet und musste evakuiert werden. In einigen Vierteln brach die Stromversorgung zusammen, Geschäfte wurden geplündert. In Bahia Blanca leben insgesamt 350.000 Menschen, die Großstadt liegt rund 600 Kilometer südlich von Buenos Aires. Dort stellte die Regierung Hilfsgelder von umgerechnet 8,5 Millionen Euro bereit.

Die heftigen Niederschläge hatten am Freitag eingesetzt. Binnen acht Stunden fiel in Bahia Blanca so viel Regen wie sonst in einem Jahr.

